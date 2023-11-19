Что-то происходит, страна зашевелилась и инициативы по решению проблемы с засильем мигрантов посыпались со всех сторон.
Власти готовят приезжим проверку
Комментарии
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Русский Империалист
Пока запреты, что были сделаны в Калининградской обл. не будут реализованы в Москве и МО, эти все пожеланки останутся в фантазиях: основная масса черной поесени здесь. Но никаких заявлений от начальства этих регионов не поступает. Поэтому сомневаюсь, что это будет. Уж очень мощные лоббисты ввоза черной плесени. От них идет визг, что не хватает мигрантов без предоставления детального анализа, есть ли проблема с нехваткой рабочих рук или это все, с наибольшей вероятностью, болтовня по закачке черной плесени для подготовки гос.переворота в 2024 году перед выборами Президента.🇷🇺
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16 час.
АЮ
Александр Юткин
Мигрантами захвачены все сферы, где крутятся наличные. Где норма - откаты, взятки. Здесь и надо начинать. Вторая ниша - беспредел с гражданством и валом родственников. Складывается впечатление, скорее, убеждение, что наши государственные мужи из этой сферы таковы только по должности. На деле - ничто, просто взвесь. А незаменимые, потому что их просто пока не заменили. А давно пора. А то такое впечатление, что наш всевидящий скачет только по переправам.
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14 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Хорошо бы, как пишут!
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6 час.
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