Русский Империалист

Пока запреты, что были сделаны в Калининградской обл. не будут реализованы в Москве и МО, эти все пожеланки останутся в фантазиях: основная масса черной поесени здесь. Но никаких заявлений от начальства этих регионов не поступает. Поэтому сомневаюсь, что это будет. Уж очень мощные лоббисты ввоза черной плесени. От них идет визг, что не хватает мигрантов без предоставления детального анализа, есть ли проблема с нехваткой рабочих рук или это все, с наибольшей вероятностью, болтовня по закачке черной плесени для подготовки гос.переворота в 2024 году перед выборами Президента.🇷🇺