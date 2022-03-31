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В Приморье школьница рассказала об изнасиловании группой сверстников

В Приморье школьница рассказала об изнасиловании группой сверстников

pexels.com/PD Несовершеннолетняя жительница Приморского края, которая, предварительно, стала жертвой изнасилования со стороны сверстников, рассказала о случившемся после ссоры с мальчиками, сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

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