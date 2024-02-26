Глава государства считает, что в СССР это не учитывали Третьим союзником России является Церковь, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Все для победы».
Путин назвал Церковь третьим союзником России
Комментарии
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Erl Schweizer
С народами России президент обязан быть честен предельно: коли называть третьего союзника, то это христиане, мусульмане, иудеи, буддисты. Президент - представитель всех народов России, иной подход антиконституционен.
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