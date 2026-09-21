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Газета «Культура»

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Филььм «Сумерки» возглавил российский прокат по итогам выходных

Филььм «Сумерки» возглавил российский прокат по итогам выходных

Первая часть вампирской саги «Сумерки» от режиссёра Кэтрин Хардвик стала лидером проката в России и странах СНГ: за минувшие выходные картина собрала 196 млн рублей.

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