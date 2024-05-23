Недалеко от аэропорта Стрежевой в Томской области увидели медведицу с медвежонком

В окрестностях городского округа Стрежевой была замечена медведица с медвежонком. Местные власти предупреждают жителей о возможном появлении этих животных в парковой зоне, на дачах возле аэропорта и за пределами 4-го микрорайона.
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