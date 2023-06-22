Крымское информационное агентство

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Два человека пострадали в лобовом столкновении легковушек на Ялтинской трассе

Два человека пострадали в лобовом столкновении легковушек на Ялтинской трассе

Вчера в 19:35 на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта вблизи села Лозовое водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь со стороны Алушты по направлению в сторону Симферополя выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 2110.

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