«Мы знаем, где находятся ваши дети» - Мединскому угрожают «украинские нацики» этой ночью убившие зама мэра Ставрополя

нн

наталья никифорова

А наша власть что, не в состоянии поместить семью Мединского в закрытый, тщательно охраняемый поселок, а заодно и всех тех людей, которые работают в научных центрах и вообще ценных для страны работников? Разгильдяйство и попустительство со стороны власти порождают все эти теракты. Где СМЕРШ? Раньше все номерные заводы были засекречены и никто не знал фамилий разработчиков новейшего оружия. До сих пор неизвестно, кто конкретно принимал самое активное участие в разработке "атомного щита СССР", а сейчас вались комар и муха- все нараспашку. Бл...Когда же это закончится? Такое впечатление, что во всех ветвях власти "кротов", как крыс в Париже.