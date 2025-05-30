Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Мы знаем, где находятся ваши дети» - Мединскому угрожают «украинские нацики» этой ночью убившие зама мэра Ставрополя

«Мы знаем, где находятся ваши дети» - Мединскому угрожают «украинские нацики» этой ночью убившие зама мэра Ставрополя

БлокнотРУ «Зеленский отдаст приказ убить Мединского»: политолог рассказал о подлом плане главы киевского режима Политолог Сергей Марков рассказал о том, что Зеленский отдаст приказ совершить теракт против главы российской переговорной группы Владимира Мединского.

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Комментарии
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Nikita Kopitov
ясно,но на вопрос вы так и не ответили....почему высшая власть терпит в своих рядах почитателя маннергейма сооавтора блокады Ленинграда(и почему вообще такое возможно стало)
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6 час.
Ирина Черных
&quot;Мы знаем, где находятся ваши дети» - Мединскому угрожают «украинские нацики» этой ночью убившие зама мэра Ставрополя.&quot;                                                                                                 Украинским придуркам надо разобраться, где находятся их мозги, - так будет лучше для всех.
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5 час.
нн
наталья никифорова
А наша власть что, не в состоянии поместить семью Мединского в закрытый, тщательно охраняемый поселок, а заодно и всех тех людей, которые работают в научных центрах и вообще ценных для страны работников? Разгильдяйство и попустительство со стороны власти порождают все эти теракты. Где СМЕРШ? Раньше все номерные заводы были засекречены и никто не знал фамилий разработчиков новейшего оружия. До сих пор неизвестно, кто конкретно принимал самое активное участие в разработке &quot;атомного щита СССР&quot;, а сейчас вались комар и муха- все нараспашку. Бл...Когда же это закончится? Такое впечатление, что во всех ветвях власти &quot;кротов&quot;, как крыс в Париже.
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45 мин.
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