Тонко, тихо и очень горячо. Процессор нового MacBook Air на SoC M3 под нагрузкой разогревается до 114 градусов Цельсия

Появился тест нового MacBook Air на базе однокристальной системы Apple M3, и в нем мало позитивного: лишенный активного охлаждения, ноутбук сильно греется под нагрузкой, из-за чего возникает тротлинг и существенно падает производительность.
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