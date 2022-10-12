Газа нет — и во всей Европе может грохнуться мобильная связь

Вышки сотовой связи не рассчитаны на отключение электроэнергии более чем на 30 минут Тайлер Дёрден Фото: dpa/picture-alliance/TASS Этой зимой в Европе может не хватить не только отопления — следующими жертвами кризиса могут стать мобильные телефоны.