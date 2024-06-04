Первые кадры боевого применения новейшей САУ «Мальва» (ВИДЕО)

Появились первые кадры боевого применения новейшей САУ «Мальва» на Харьковском направлении. Новые российские самоходки 2С43 «Мальва начали поступать в артиллерийские подразделения, но до недавнего времени фотоподтверждений не было.
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