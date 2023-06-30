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Наркотики крадут личность

Наркотики крадут личность

Как получилось, что маргинальная наркоторговля превратилась в сетевой бизнес со своим маркетингом и даже наркокультурой? Почему наркопроблема молодеет? Как дошло до такого, что школьник может заказать наркотики онлайн, не сложнее, чем заказать пиццу? Почему не справляется полиция? Каким способом можно оттащить наших детей от края пропасти? Обо всем этом рассказывает депутат Совета муниципальных депутатов округа Ясенево от партии «Новые люди» Максим Жарков Наркоблогеры и наркорекламщики - Самая «популярная» статья, по которой у нас «садятся» люди, это 228, незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков.

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