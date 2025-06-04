Медицинский гигант Kettering все еще сталкивается с перебоями в работе после атаки вируса-вымогателя

Kettering Health, сеть из десятков медицинских и экстренных центров в Огайо, по-прежнему работает над восстановлением и возвращением к нормальной работе через две недели после атаки программой-вымогателем, которая привела к «системному сбою технологий».
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