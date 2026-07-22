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Посол МИД: отставка Сырского связана с борьбой за раздел военного бюджета

Посол МИД: отставка Сырского связана с борьбой за раздел военного бюджета

Отставка главкома ВСУ Александра Сырского — следствие борьбы групп влияния за контроль над сотней миллиардов долларов западной военной помощи, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, его процитировали «Известия».

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