Отставка главкома ВСУ Александра Сырского — следствие борьбы групп влияния за контроль над сотней миллиардов долларов западной военной помощи, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, его процитировали «Известия».
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