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В кастрюльке

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Творожные ватрушки с ягодами: без миксера и дрожжей. Рецепт за считанные минуты

Творожные ватрушки с ягодами: без миксера и дрожжей. Рецепт за считанные минуты

Ватрушки до сих пор считаются одним из самых актуальных блюд у иностранцев, приезжающих в СНГ. Однако, булочки с творогом известны не только в России или Беларуси, их готовят и в Германии, и во Франции, и в Дании.

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