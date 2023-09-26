Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Финансовая мясорубка-32. Накопительный эффект.

Финансовая мясорубка-32. Накопительный эффект.

Добрый день, Империя. Давненько не шумела наша мясорубка - и если весной казалось, что еще вот-вот и региональные банки США потянутся косяками ко всем чертям, ситуацию удалось залить свежими деньгами из-под печатного станка.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
У Британии от нищеты есть средство - вешают бедняков.
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