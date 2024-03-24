© AP Photo / Andrew Harnik Вчера 9,6K прочитали Мемы в соцсетях не свергнут Путина, пишет Politico.
"Одними мемами Путина не свалишь": на Западе призвали "разгромить Россию"
Комментарии
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Лев Добрый
На такие вызовы надо отвечать незамедлительно, чтобы было понятно, "ЧЬЮ МЯСУ ХОЧЕТ СХВАТЬ ВШИВЫЙ ЗАПАД"!😜👈👍👀
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15 час.
С С
Выборы показали расклад голосов по именам. Даванков слидировал за бугром. А кто возжелал его, в противовес Путину В.В.? Да наши же бегунки, проворовавшиеся, актеришки и прочая шушера. Вот на них и смотрят западлючие правительства, решая кому сколько тут в России жить. Ну-ну, продолжайте слушать этих нерусских. Они вам напрогнозируют.
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15 час.
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