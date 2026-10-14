Губернатор Смоленской области: Чтобы по-настоящему полюбить родной край и страну, нужно прикоснуться к истории и узнать, чем они живут сегодня Глава региона Василий Анохин рассказал о внешкольных мероприятиях, которые еженедельно проходят во всех муниципальных образованиях Смоленской области.