Председателю Следственного комитета будет доложено о расследовании уголовного дела об убийстве и причинении ранений подросткам в Кемеровской области

26 декабря 2023 года поступило сообщение об обнаружении в одном из общежитий города Кемерово тела 16-летнего подростка с признаками насильственной смерти и доставлении в медицинское учреждение двух несовершеннолетних с ножевыми ранениями, полученными в ходе массового конфликта.