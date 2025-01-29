ВТБ: в 2025 году объем выдачи ипотеки сократится еще почти на треть

Объем выдачи ипотеки в 2025 году может составить 3,3 трлн рублей, что почти на треть меньше относительно показателя 2024 года, сообщила пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на данные заместителя президента - председателя правления кредитной организации Георгия Горшкова.