ВТБ: в 2025 году объем выдачи ипотеки сократится еще почти на треть

Объем выдачи ипотеки в 2025 году может составить 3,3 трлн рублей, что почти на треть меньше относительно показателя 2024 года, сообщила пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на данные заместителя президента - председателя правления кредитной организации Георгия Горшкова.
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