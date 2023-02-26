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В «Мегафоне» рассказали, какое влияние санкции окажут на абонентов

Новые ограничения со стороны ЕС аналогичны действующим мерам экспортного контроля от США и не предусматривают никаких действительно вредных ограничений для бизнеса или абонентов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора «Мегафон».

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