В «Мегафоне» рассказали, какое влияние санкции окажут на абонентов

Новые ограничения со стороны ЕС аналогичны действующим мерам экспортного контроля от США и не предусматривают никаких действительно вредных ограничений для бизнеса или абонентов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора «Мегафон».