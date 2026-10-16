Трамп назвал «позором» удары Украины по российским НПЗ и заявил, что конфликт можно решить только без Зеленского, так как он не хочет мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Дипломатический ...
- Что стоит за пред...
- Эксперт оценил пе...
Трамп двуликий Янус, через 2 минуты забывающий. что сказал на весь мир. Первый раз наверное у США такой президент (Байден другая статья)