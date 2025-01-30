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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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67 очков Тайриза Халибертона и Паскаля Сиакама на двоих помогли «Индиане» победить «Детройт»

Баскетболисты помогли «Пэйсерс» обыграть «Пистонс» (133:119). А активе Сиакама 37 очков, 6 подборов и 4 передачи.

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