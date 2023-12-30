Как быстро продеть нитку в иголку, если руки дрожат и глаза подводят

Многие люди испытывают известные сложности при продевании нитки в иголку. Однако, существует по крайней мере один действенный способ, который позволит сделать это очень быстро, а самое главное – без каких-либо лишних сложностей для себя.
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