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Царьград

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Украинская полиция раскрыла мошенничество на $188 тысяч в Чехии

Украинская полиция раскрыла мошенничество на $188 тысяч в Чехии

Украинская полиция при содействии коллег из Чехии раскрыла схему мошенничества с киевским колл-центром, который обманул граждан Чехии на 188 тысяч долларов, переводя их средства в криптовалюту и манипулируя доверчивыми пожилыми людьми.

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