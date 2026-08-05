Украинская полиция раскрыла мошенничество на $188 тысяч в Чехии

Украинская полиция при содействии коллег из Чехии раскрыла схему мошенничества с киевским колл-центром, который обманул граждан Чехии на 188 тысяч долларов, переводя их средства в криптовалюту и манипулируя доверчивыми пожилыми людьми.
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