Дуэт серийных аферистов выявили полицейские Караганды

Сотрудники полиции Караганды задержали двух аферистов, вводивших в заблуждение жителей города. Злоумышленники под предлогом аренды брали у потерпевших различную технику: игровые приставки, пылесосы, скутеры.
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