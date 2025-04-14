Артиллеристы РФ помогают штурмовикам избежать потерь на сумском направлении

КУРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы 30-го мотострелкового полка активно уничтожают объекты Вооруженных сил Украины, их опорные пункты и технику, обеспечивая продвижение российских штурмовых подразделений без потерь.
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