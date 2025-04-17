Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая

Президент Республики Сербской, энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ), Милорад Додик сообщил, что не опасается возможных санкций со стороны Евросоюза (ЕС) в связи с предстоящим визитом в Москву на 9 Мая по приглашению президента России Владимира Путина.