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Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая

Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая

Президент Республики Сербской, энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ), Милорад Додик сообщил, что не опасается возможных санкций со стороны Евросоюза (ЕС) в связи с предстоящим визитом в Москву на 9 Мая по приглашению президента России Владимира Путина.

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