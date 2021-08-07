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Бывший соратник Зеленского шокировал украинцев неожиданным признанием о России

Бывший соратник Зеленского шокировал украинцев неожиданным признанием о России

Власти Украины должны выстраивать партнерские и добрососедские отношения с Россией и Белоруссией. В противном случае Киев рискует столкнуться с серьезными последствиями, считает экс-депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко.

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Олег Севастопольский
"...украинцы, Белорусы и Русские ментально и этнически представляют один народ..." - До тех пор,пока "украинцы" не осознают ,что они Русские из Малороссии ,ничего хорошего для окраинной территории Руси и проживающего там населения не будет ! Только отказ и очищение от украинства избавит Людей Малороссии от украинского разрушительного гнилого наследия русофобии и человеконенавистничества.

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