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Британский турист потерялся в аэропорту и умер

Британский турист потерялся в аэропорту и умер

Британский турист был найден мертвым на Канарских островах после того, как мужчина пропал в местном аэропорту в преддверии вылета домой.

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