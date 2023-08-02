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Дэвис и Смолкин после ритм-танца на турнире в США: «Счастливы вернуться!»

Выступающие за Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили свое возвращение к соревнованиям. Сегодня дуэт занял второе место в ритм-танце на турнире Lake Placid Ice Dance International в США.

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