Дэвис и Смолкин после ритм-танца на турнире в США: «Счастливы вернуться!»

Выступающие за Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили свое возвращение к соревнованиям. Сегодня дуэт занял второе место в ритм-танце на турнире Lake Placid Ice Dance International в США.
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