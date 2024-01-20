Кейт Мосс с дочкой Лайлой на показе Dior Men в Париже

Кейт Мосс всё еще отдыхает в Париже! Именинница блистала в ресторане Brasserie Lipp и на показе Dior Men, где она придала первому ряду свою обычную супермодельную атмосферу, выбрав взъерошенные светлые волосы и вечно шикарный, но в то же время немного рок-н-ролльный стиль.
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