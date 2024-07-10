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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Протас о задачах в сезоне OHL: «Надеюсь, получится поднять кубок с «Виндзором». Персональная цель – набрать 80-100 очков»

– Правильно понимаю, что ближайший сезон ты проведешь в «Виндзоре» из лиги Онтарио, который выбрал тебя на импорт-драфте CHL? – Все верно.

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