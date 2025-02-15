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Царьград

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В семи аэропортах России для безопасности временно ограничивали полеты

В семи аэропортах России для безопасности временно ограничивали полеты

В аэропортах семи городов России для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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