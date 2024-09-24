Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Дрожу от страха. Вдруг Эстония пойдёт дальше и объявит России войну? Бежать сдаваться? Но от меня это расстояние 2 не...Эстония и Финлянд...
  • Александр Силяков
    байдаркиЭстония и Финлянд...
  • Житель Империи
    Не помню подробностей, финны за миллион двести в год до 2063 года по договору арендуют у нас какой-то пролив. Если мы...Эстония и Финлянд...

У Норвегии не хватает вооружения для всех истребителей F-35

У Норвегии не хватает вооружения для всех истребителей F-35

Норвегия не обладает достаточным количеством ракет для всех истребителей F-35. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх