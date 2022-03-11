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Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию в отношении российских военных из-за операции на Украине

Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию в отношении российских военных из-за операции на Украине

При этом такие же высказывания против мирных граждан по-прежнему остаются под запретомКомпания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, временно разрешила публиковать на своих платформах призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

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