Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию в отношении российских военных из-за операции на Украине

При этом такие же высказывания против мирных граждан по-прежнему остаются под запретомКомпания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, временно разрешила публиковать на своих платформах призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.
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