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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Паровая ванна для лица в домашних условиях

Здоровая, ухоженная кожа лица – залог успеха и «визитная карточка» не только женщин, но и мужчин. Однако это и серьезная работа: чтобы добиться действительно хорошего результата, каждодневным умыванием и нанесением крема на ночь не обойтись.

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