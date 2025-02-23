Никто не ожидал никаких движений изнутри Сирии

Интересные детали на тему свержения Асада в Сирии.Джексон Хинкль берет интервью у Эли Хатема, давнего адвоката семьи Асада, обсуждая ключевые события во время государственного переворота против президента Сирии Башара Асада.
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