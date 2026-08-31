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Chevron, ONGC and GE Vernova Near Final Venezuela Energy Deals

Chevron, India’s ONGC, GE Vernova, Eni and GeoPark are preparing to sign final energy agreements in Venezuela, bringing new foreign investment into the country’s oilfields and power infrastructure, Reuters reported Monday, citing five sources close to the preparations.

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