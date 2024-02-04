15 самых красивых щенков, которые вызовут у вас умиление

Независимо от того, какой у вас день, щенки всегда гарантированно поднимут вам настроение. И не важно, просто ли они смотрят на вас своими большими круглыми глазами, спят или мило наклоняют голову, они точно порадуют вас в этот прохладный день.
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