ПроПаника
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПроПаника

12 подписчиков

Как избавиться от психологической зависимости от алкоголя

Как избавиться от психологической зависимости от алкоголя

Психологическая зависимость от алкоголя редко возникает внезапно. Обычно ей предшествует постепенное закрепление определенного сценария: человек выпивает после тяжелого дня, чтобы расслабиться, использует алкоголь для облегчения тревоги или напряжения, а со временем начинает воспринимать его как привычный и почти необходимый способ изменить свое состояние.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым