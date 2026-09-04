Как избавиться от психологической зависимости от алкоголя

Психологическая зависимость от алкоголя редко возникает внезапно. Обычно ей предшествует постепенное закрепление определенного сценария: человек выпивает после тяжелого дня, чтобы расслабиться, использует алкоголь для облегчения тревоги или напряжения, а со временем начинает воспринимать его как привычный и почти необходимый способ изменить свое состояние.
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