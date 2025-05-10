Лидер Абхазии Бадра Гунба сегодня встретится с президентом России Владимиром Путиным

Лидер Абхазии Бадра Гунба сегодня встретится с президентом России Владимиром ПутинымПосле торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин намерен продолжить серию встреч с зарубежными гостями, посетившими Москву.
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