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Годро – 10-й игрок в истории «Калгари» с 200 шайбами в НХЛ. Он в 3-й раз за карьеру забил 30 голов за сезон

Джонни Годро – 10-й игрок в истории «Калгари» с 200 шайбами в НХЛ. 28-летний американец набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (4:2).

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