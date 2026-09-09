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Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао до лета 2027 года

Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао до лета 2027 года

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат пролонгировал соглашение со сборной Кюрасао.

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