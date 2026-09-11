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Вечерний Новосибирск

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Пострадавшим от ЧС новосибирцам предоставят дополнительный выходной

Пострадавшим от ЧС новосибирцам предоставят дополнительный выходной

О дополнительных мерах поддержки для пострадавших при ЧС сообщили в мэрии города. Согласно информации администрации, 1 сентября 2026 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ.

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