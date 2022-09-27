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Россиянам назвали явный признак того, что их смартфон взломан

Россиянам назвали явный признак того, что их смартфон взломан

Взлом смартфона можно осуществить, заразив его вредоносным программным обеспечением. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий … .

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