Российские морские пехотинцы в Курской области столкнулись с наемниками из "Грузинского легиона", которые идут в бой вторым эшелоном после украинской территориальной обороны, впускаемой вперед "как мясо".
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