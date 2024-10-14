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Российские морпехи столкнулись с грузинскими наемниками в Курской области

Российские морпехи столкнулись с грузинскими наемниками в Курской области

Российские морские пехотинцы в Курской области столкнулись с наемниками из "Грузинского легиона", которые идут в бой вторым эшелоном после украинской территориальной обороны, впускаемой вперед "как мясо".

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