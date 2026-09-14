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Психолог Вероника Степанова заявила о тяжелой депрессии Дмитрия Диброва

Психолог Вероника Степанова заявила о тяжелой депрессии Дмитрия Диброва

Развод с молодой женой довел шоумена Дмитрия Диброва до алкоголизма Известный телеведущий Дмитрий Дибров столкнулся с серьезными эмоциональными трудностями и злоупотреблением алкоголем.

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