Программа кохлеарной имплантации меняет жизни: кто может участвовать?

В 2024 году 72 человека с проблемами слуха воспользовались услугами кохлеарной имплантации, покрываемой за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) по специальной программе «Кохлеарная имплантация», что на 36 человек больше, чем в 2023 году.
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