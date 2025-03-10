Программа кохлеарной имплантации меняет жизни: кто может участвовать?

В 2024 году 72 человека с проблемами слуха воспользовались услугами кохлеарной имплантации, покрываемой за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) по специальной программе «Кохлеарная имплантация», что на 36 человек больше, чем в 2023 году.