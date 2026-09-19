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Аниматор в костюме XVIII века встречала жителей Херсонской области на выборах

Аниматор в костюме XVIII века встречала жителей Херсонской области на выборах

Аниматор в костюме XVIII века встречала жителей Херсонской области на выборах в Госдуму. Её наряд стал напоминанием, что Россия отвоевала и освоила эти земли при императрице Екатерине II.

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