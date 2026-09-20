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ТВ «Реала» об Арьясе: «Если в 41 год он не судит международные матчи, почему его назначают на дерби? Может, дело в симпатии к игрокам «Барселоны»? «Барса» – бенефициар происходящего»

На «ТВ Реала» обсудили фигуру арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса, судившего дерби с «Атлетико» (1:2) в 7-м туре Ла Лиги .

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